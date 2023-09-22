Сальников сообщил, что российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что российских спортсменов пригласили на международные соревнования в ЮАР.

«Мы получили приглашение для участия в соревнованиях в Дурбане. Сейчас будет обсуждаться вопрос по составу», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Соревнования в Дурбане (ЮАР) запланированы на октябрь.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что ВФП назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics.