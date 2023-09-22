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Богословская считает, что решение о принятии нейтрального статуса не расколет спортивное сообщество

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская заявила, что российские спортсмены приняли ситуацию с использованием нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«Мы уже ранее пережили подобные санкции со стороны международного спортивного сообщества на примере лёгкой атлетики, когда был очевиден раскол внутри. Одни спортсмены могли выступать, ездить на соревнования в нейтральном статусе и зарабатывать деньги, а другие получить такую возможность по непонятным причинам не могли. Тогда действительно была заметна неспокойная ситуация в нашем спортивном сообществе.

Но мы уже прошли все стадии этих человеческих эмоций, непринятий и разочарований. Теперь, думаю, все спортсмены приняли то, что кто-то имеет шансы выезжать на соревнования, а кто-то нет. Ну такова судьба — спортивная жизнь не идёт по накатанной. Сейчас никакого раздора у нас не будет, потому что все понимают, в каком состоянии находится в данный момент отечественный спорт, и осознают несправедливость всех принятых решений по отношению к нему со стороны международных федераций. МОК показывает свою несостоятельность, постоянно меняя решения. Спорт уже полностью втащили в настоящую политическую ситуацию», — заявила RT Богословская.

Ранее Богословская назвала нормальным использование российскими спортсменами нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

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