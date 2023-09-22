Богословская считает, что решение о принятии нейтрального статуса не расколет спортивное сообщество
«Мы уже ранее пережили подобные санкции со стороны международного спортивного сообщества на примере лёгкой атлетики, когда был очевиден раскол внутри. Одни спортсмены могли выступать, ездить на соревнования в нейтральном статусе и зарабатывать деньги, а другие получить такую возможность по непонятным причинам не могли. Тогда действительно была заметна неспокойная ситуация в нашем спортивном сообществе.
Но мы уже прошли все стадии этих человеческих эмоций, непринятий и разочарований. Теперь, думаю, все спортсмены приняли то, что кто-то имеет шансы выезжать на соревнования, а кто-то нет. Ну такова судьба — спортивная жизнь не идёт по накатанной. Сейчас никакого раздора у нас не будет, потому что все понимают, в каком состоянии находится в данный момент отечественный спорт, и осознают несправедливость всех принятых решений по отношению к нему со стороны международных федераций. МОК показывает свою несостоятельность, постоянно меняя решения. Спорт уже полностью втащили в настоящую политическую ситуацию», — заявила RT Богословская.
Ранее Богословская назвала нормальным использование российскими спортсменами нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.