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Relevo: Модрич и Кроос выразили недовольство своим новым статусом в «Реале»

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Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть мадридский клуб из-за игрового времени.
Relevo: Модрич и Кроос выразили недовольство своим новым статусом в «Реале»
  • AP

По информации Relevo, игровое время Модрича и Крооса сократилось почти вдвое по сравнению с минувшим сезоном, и оба футболиста недовольны таким положением дел. Игроки хотят сохранить ведущие роли в команде.

В нынешнем сезоне хорват провёл пять матчей за мадридский клуб и не отметился голевыми действиями. Его контракт действует до 30 июня 2024 года. 

В нынешнем сезоне 33-летний немец принял участие в трёх матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что замешанные в секс-скандале игроки молодёжки «Реала» дадут показания.

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