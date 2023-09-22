Relevo: Модрич и Кроос выразили недовольство своим новым статусом в «Реале»

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть мадридский клуб из-за игрового времени.

По информации Relevo, игровое время Модрича и Крооса сократилось почти вдвое по сравнению с минувшим сезоном, и оба футболиста недовольны таким положением дел. Игроки хотят сохранить ведущие роли в команде.

В нынешнем сезоне хорват провёл пять матчей за мадридский клуб и не отметился голевыми действиями. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 33-летний немец принял участие в трёх матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что замешанные в секс-скандале игроки молодёжки «Реала» дадут показания.