Узнать больше

Кечинов: «Зенит» идёт по своему чемпионскому графику

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение, что «Зенит» является фаворитом в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов: «Зенит» идёт по своему чемпионскому графику
  • РИА Новости

«Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке — это «Зенит». Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход. Я думаю, что петербургский клуб идёт по своему чемпионскому графику», — приводит слова Кечинова Betonmobile.ru.

После восьми туров РПЛ сине-бело-голубые с 17 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В девятом туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом» на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить