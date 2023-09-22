Кечинов: «Зенит» идёт по своему чемпионскому графику

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение, что «Зенит» является фаворитом в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке — это «Зенит». Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход. Я думаю, что петербургский клуб идёт по своему чемпионскому графику», — приводит слова Кечинова Betonmobile.ru.

После восьми туров РПЛ сине-бело-голубые с 17 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В девятом туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом» на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом».