Булыкин: «Локомотиву» придётся несладко в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Конечно, «Зенит» является фаворитом, но «Локомотив» тоже может себя проявить и достойно сыграть. Сложность в том, что питерцы хорошо играют дома, а так как матч в данном случае выездной для москвичей, им придётся несладко.

На встречи с «Зенитом» игроки особенно настраиваются, за счёт чего каждый футболист способен отличиться во время матча, и выделять кого-то не стоит. Да, у кого-то могут быть особенные настроения, как у Дзюбы, но остальные 100% тоже будут хорошо настраиваться на игру против чемпиона, и это как раз способно повлиять на результат», — заявил RT Булыкин.

Встреча состоится в воскресенье, 24 сентября, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что наставник бело-голубых Марцел Личка вряд ли осознаёт важность московского дерби со «Спартаком».