Узнать больше

Булыкин: «Локомотиву» придётся несладко в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом».
Булыкин: «Локомотиву» придётся несладко в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Конечно, «Зенит» является фаворитом, но «Локомотив» тоже может себя проявить и достойно сыграть. Сложность в том, что питерцы хорошо играют дома, а так как матч в данном случае выездной для москвичей, им придётся несладко.

На встречи с «Зенитом» игроки особенно настраиваются, за счёт чего каждый футболист способен отличиться во время матча, и выделять кого-то не стоит. Да, у кого-то могут быть особенные настроения, как у Дзюбы, но остальные 100% тоже будут хорошо настраиваться на игру против чемпиона, и это как раз способно повлиять на результат», — заявил RT Булыкин.

Встреча состоится в воскресенье, 24 сентября, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что наставник бело-голубых Марцел Личка вряд ли осознаёт важность московского дерби со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить