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Силкин: Личка вряд ли осознаёт важность дерби «Динамо» — «Спартак»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что главный тренер бело-голубых не осознаёт важность матча со столичным «Спартаком».
Силкин: Личка вряд ли осознаёт важность дерби «Динамо» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Когда я был в динамовской школе, «Спартак» для нас не был соперником, поэтому на матч с ним не надо было как-то особенно настраиваться. Состав назвали — и достаточно. Я, будучи тренером, продолжил эту традицию. Ребят нет смысла перед игрой накручивать, они сами себя могут накрутить.

А для каждого тренера любой матч — это некий экзамен, чтобы утвердиться на своём посту. Чувствует ли Личка особенное напряжение конкретно перед игрой со «Спартаком», только он и может ответить. Я думаю, что Марцел вряд ли осознаёт значимость данной встречи. Наверное, он ощутит её важность, когда команда выйдет на поле и зашумят трибуны», — заявил RT Силкин.

Ранее Силкин назвал непредсказуемым матч «Динамо» со «Спартаком» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

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