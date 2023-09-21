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Силкин назвал непредсказуемым матч «Динамо» со «Спартаком» в РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Силкин назвал непредсказуемым матч «Динамо» со «Спартаком» в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Грядущий матч — это типичное непредсказуемое дерби. Ожидать можно чего угодно, но, к сожалению, в последнее время удача находится на стороне «Спартака». Несмотря на то, кто на какой строчке турнирной таблицы находится (команды), каждая игра очень важна и принципиальна, причём скорее для болельщиков, чем для игроков. Мне кажется, сейчас не все футболисты понимают значимость предстоящих дерби», — заявил RT Силкин.

Встреча состоится в субботу, 23 сентября, и начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не исключил, что полузащитник Роман Зобнин сможет сыграть с «Динамо».

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