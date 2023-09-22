Адамов — про Грозный: через пару лет там будет просто красотища

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, что Грозный в скором времени может превратиться в Дубай.

«Насколько часто бываю в родном Грозном? Только в отпуске. Там живут мои родные и близкие, стараюсь их навещать. Грозный сейчас активно застраивается — дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай», — цитирует Адамова Sport24.

Адамов является воспитанником «Ахмата». Он выступал за команду до января 2021 года, после чего перешёл в «Урал», а затем в «Зенит».

Всего за петербургский клуб футболист сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

1 августа Адамов перешёл в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее Адамов поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.