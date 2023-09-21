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Адамов: Карпин — сильный тренер и психолог

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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Адамов: Карпин — сильный тренер и психолог
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Он сильный тренер и психолог. При этом простой в общении, постоянно шутит над игроками. Когда я только заехал в Новогорск, он меня встретил со словами: «О, чеченец подъехал!» — цитирует Адамова Sport24.

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.

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