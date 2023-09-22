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Щербенёв — о матче с «Фенербахче»: классно, что у нас есть возможность сыграть с таким соперником

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Баскетболист «Локомотива‑Кубани» Александр Щербенёв высказался о полуфинальной встрече с «Фенербахче» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Дата, конечно, серьёзная. Хотели выиграть, но не очень сильно концентрировали на этом внимание. Думали об игре, о том, как подготовиться к ЦСКА. И у нас это получилось. Приятно, что выиграли, это очень важно для нас, для командной «химии». И, конечно, победу посвящаем Андрею Владимировичу», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Он также поделился мыслями о полуфинальной встрече с «Фенербахче». По его словам, обыграть можно любого соперника.

«Это команда Евролиги, поэтому придётся очень сложно. Но классно, что у нас есть возможность сыграть с таким соперником в полуфинале и проверить себя в очень серьёзных боевых условиях, — добавил Щербенёв.

«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. 

Игра завершилась со счётом 100:98.

Самым результативным игроком встречи стал Каспер Уэйр из ЦСКА, который набрал 44 очка. 

В других четвертьфинальных встречах сыграют «Зенит» — «Бешикташ»; УНИКС — «Пари Нижний Новгород».

Суперкубок завершится 24 сентября.

Ранее главный тренер «Фенербахче» и экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду на скорое возвращение российских клубов на международную арену.

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