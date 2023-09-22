Итудис: желаю российским клубам как можно быстрее вернуться на международную арену

Главный тренер «Фенербахче» и экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду на скорое возвращение российских клубов на международную арену.

«Разница между ЦСКА и «Фенербахче»? Главное сейчас, чтобы ЦСКА как можно быстрее вернулся на международную арену, искренне желаю это своему бывшему клубу. Как и «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву‑Кубань». Российские клубы нуждаются в международном соперничестве, это неоспоримо», — приводит слова Итудиса «Матч ТВ».

Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Итудис покинул команду 5 июня 2022 года после поражения от «Зенита» в финале Единой лиги ВТБ.

Ранее «Фенербахче» обыграл МБА и пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ.