Деменко полагает, что для Изидора матч с «Локомотивом» будет особенно принципиальным

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко отметил, что для нападающего санкт-петербургского клуба Вильсона Изидора матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» будет особенно принципиальным.

«Когда футболист находился в какой-то команде, а потом её покинул (неважно, в каком статусе и на каких правах), выход на поле против неё — вопрос принципиальный. Каждая такая игра — показательная. Другое дело, сразу ли доверит Сергей Богданович Изидору место в составе. Если всё так и сложится в предстоящем матче, то Вильсон отнесётся к игре очень принципиально и серьёзно, максимально проявит себя», — пояснил Деменко в беседе с RT.

Ранее Деменко высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ с московским «Локомотивом».