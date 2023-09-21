Деменко считает, что у «Локомотива» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»
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«Матч будет с подоплёкой — и во многом потому, что Дзюба играет за «Локомотив». Интересно, как себя будут вести болельщики, какую реакцию покажут. Я жду хорошей игры. Несмотря на то что в этой встрече «Зенит» является фаворитом, железнодорожники, безусловно, имеют шансы на победу. Те же петербуржцы уже сталкивались с командами, которые ниже них в турнирной таблице, и проигрывали. В футболе возможно всё», — сказал RT Деменко.
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