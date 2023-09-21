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Мостовой уверен, что Абаскаля не уволят из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».
Мостовой уверен, что Абаскаля не уволят из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Перед матчем «Спартака» с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения Абаскаля уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают. Даже если они уступят «Динамо», в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых — поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.

В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится — соберутся и уедут», — заявил RT Мостовой.

Ранее Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

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