Вяльбе призналась, что в регионах есть проблема финансирования антидопинговой программы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблемах организации при реализации антидопинговой программы.

«Сейчас самая большая проблема для нашей федерации в регионах — найти людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу. Никто не хочет, потому что у нас все федерации нищие — 97% федераций не имеют внебюджетных средств.

У нас огромная армия — 68 регионов. Среди них большая часть практически ничего не делает, а если и делается, то всё в ручном режиме. Выезжаю в каждый регион и как‑то договариваюсь с руководителями», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

В августе россиянка Екатерина Смирнова стала самым проверяемым РУСАДА на допинг лыжником в 2023 году.

Ранее Вяльбе заявила, что российским спортсменам без флага и гимна на Олимпиаду выезжать не надо.