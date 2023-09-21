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Вяльбе призналась, что в регионах есть проблема финансирования антидопинговой программы

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблемах организации при реализации антидопинговой программы.
Вяльбе призналась, что в регионах есть проблема финансирования антидопинговой программы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сейчас самая большая проблема для нашей федерации в регионах — найти людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу. Никто не хочет, потому что у нас все федерации нищие — 97% федераций не имеют внебюджетных средств.

У нас огромная армия — 68 регионов. Среди них большая часть практически ничего не делает, а если и делается, то всё в ручном режиме. Выезжаю в каждый регион и как‑то договариваюсь с руководителями», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

В августе россиянка Екатерина Смирнова стала самым проверяемым РУСАДА на допинг лыжником в 2023 году.

Ранее Вяльбе заявила, что российским спортсменам без флага и гимна на Олимпиаду выезжать не надо.

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