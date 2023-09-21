Вяльбе призналась, что в регионах есть проблема финансирования антидопинговой программы
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Сейчас самая большая проблема для нашей федерации в регионах — найти людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу. Никто не хочет, потому что у нас все федерации нищие — 97% федераций не имеют внебюджетных средств.
У нас огромная армия — 68 регионов. Среди них большая часть практически ничего не делает, а если и делается, то всё в ручном режиме. Выезжаю в каждый регион и как‑то договариваюсь с руководителями», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
В августе россиянка Екатерина Смирнова стала самым проверяемым РУСАДА на допинг лыжником в 2023 году.
Ранее Вяльбе заявила, что российским спортсменам без флага и гимна на Олимпиаду выезжать не надо.