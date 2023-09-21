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Непомнящий заявил, что сборная России должна сыграть с Камеруном основным составом

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Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий высказал мнение, что команда России должна сыграть основным составом с африканской страной.
Непомнящий заявил, что сборная России должна сыграть с Камеруном основным составом
  • РИА Новости

«Для нашей сборной это серьёзный соперник. Почти все камерунские сборники выступают в Европе и не в последних клубах. Это отличная возможность посмотреть в деле молодёжь и резерв, большое количество футболистов. Но с Камеруном, безусловно, надо играть основным, сильнейшим составом», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

21 сентября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна 12 октября.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли футболисты до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о снижении интереса к сборной России по футболу.

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