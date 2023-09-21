Романо: Нагельсманн станет главным тренером сборной Германии в ближайшие дни
- AP
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, соглашение между сторонами почти подписано. Нагельсманн и федерация договорились о контракте и зарплате.
10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.
По информации СМИ, Нагельсманн будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы — 2024.
Ранее Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии.