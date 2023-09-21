Романо: Нагельсманн станет главным тренером сборной Германии в ближайшие дни

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн скорее всего возглавит национальную сборную.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, соглашение между сторонами почти подписано. Нагельсманн и федерация договорились о контракте и зарплате.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

По информации СМИ, Нагельсманн будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы — 2024.

Ранее Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии.