Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на возможное назначение Юлиана Нагельсмана в сборную Германии.

«Юлиан — это отличное решение. Он замечательный тренер. Я же предан «Ливерпулю», моё сердце здесь. Нельзя отрубить последние восемь лет. Поэтому мой уход из клуба сейчас невозможен», — цитирует Клоппа RTL.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

По информации СМИ, новым наставником бундестим станет Нагельсман. Он будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы — 2024.

Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз ждёт решения Нагельсмана по работе в сборной.