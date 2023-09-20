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Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на возможное назначение Юлиана Нагельсмана в сборную Германии.

«Юлиан — это отличное решение. Он замечательный тренер. Я же предан «Ливерпулю», моё сердце здесь. Нельзя отрубить последние восемь лет. Поэтому мой уход из клуба сейчас невозможен», — цитирует Клоппа RTL.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

По информации СМИ, новым наставником бундестим станет Нагельсман. Он будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы — 2024.

Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз ждёт решения Нагельсмана по работе в сборной.

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