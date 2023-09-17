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Bild: Немецкий футбольный союз ждёт решения Нагельсмана по работе в сборной

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Специалист Юлиан Нагельсман думает над предложением Немецкого футбольного союза (DFB) по поводу работы в сборной Германии.

По информации Bild, тренер понимает, что возглавить сборную Германии на крупном домашнем турнире — это хорошая возможность для его карьеры. DFB хочет предложить ему контракт до чемпионата мира — 2026. Если же Нагельсманн откажется, то союз будет рассматривать кандидатуры Луи ван Гала, Оливера Гласнера и Штефана Кунца.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Луи ван Гал может возглавить сборную Германии.

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