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Дюков: со стороны УЕФА по отношению к России нет никакой дискриминации

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о сотрудничестве с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Дюков: со стороны УЕФА по отношению к России нет никакой дискриминации
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Получаем от УЕФА деньги по программе HatTrick, которые потом используем, в частности, на строительство полей, организацию фестивалей. Часть средств задействованы и в сегодняшнем проекте.

Есть точная сумма? К сожалению, нет: мы получаем столько же, сколько и другие ассоциации нашего размера. Нет никакой дискриминации — каждый год УЕФА увеличивает сумму отчислений на развитие массового футбола», — заявил президент РФС.

Ранее Дюков заявил, что РФС не может сменить конфедерацию без согласия УЕФА.

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