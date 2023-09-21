Дюков: со стороны УЕФА по отношению к России нет никакой дискриминации
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Получаем от УЕФА деньги по программе HatTrick, которые потом используем, в частности, на строительство полей, организацию фестивалей. Часть средств задействованы и в сегодняшнем проекте.
Есть точная сумма? К сожалению, нет: мы получаем столько же, сколько и другие ассоциации нашего размера. Нет никакой дискриминации — каждый год УЕФА увеличивает сумму отчислений на развитие массового футбола», — заявил президент РФС.
Ранее Дюков заявил, что РФС не может сменить конфедерацию без согласия УЕФА.