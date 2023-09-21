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Дюков заявил, что РФС не может сменить конфедерацию без согласия УЕФА

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, какие шаги предпринимаются для возвращения команд из России на международные соренования.
Дюков заявил, что РФС не может сменить конфедерацию без согласия УЕФА
  • РИА Новости

«В ближайшее время, в зависимости от результатов переговоров, нам необходимо принимать решение — или остаёмся в УЕФА, или меняем конфедерацию. Определиться следует до конца года. Нужно понимать — не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Я хочу, чтобы такие важные шаги совершались консолидированно: должна участвовать вся футбольная общественность», — заявил Дюков.

Также президент РФС отреагировал на слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские команды смогут вернуться на международные соревнования после окончания специальной военной операции.

«Я считаю неправильным комментировать высказывание, приведённое в малоизвестном издании, о котором я лично раньше не слышал. Есть видеозапись интервью Чеферина. На ней этих слов нет. В общении с УЕФА мы предпочитаем прямую коммуникацию, без посредников и СМИ, при всём к ним уважении.

Какой была реакция, когда увидели эту новость? Малоизвестная газета что-то написала… Какой она может быть?» — сказал он.

Ранее Дюков сообщил, что сборная России по футболу сыграет с командой Камеруна 12 октября.

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