Дюков заявил, что РФС не может сменить конфедерацию без согласия УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, какие шаги предпринимаются для возвращения команд из России на международные соренования.

«В ближайшее время, в зависимости от результатов переговоров, нам необходимо принимать решение — или остаёмся в УЕФА, или меняем конфедерацию. Определиться следует до конца года. Нужно понимать — не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Я хочу, чтобы такие важные шаги совершались консолидированно: должна участвовать вся футбольная общественность», — заявил Дюков.

Также президент РФС отреагировал на слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские команды смогут вернуться на международные соревнования после окончания специальной военной операции.

«Я считаю неправильным комментировать высказывание, приведённое в малоизвестном издании, о котором я лично раньше не слышал. Есть видеозапись интервью Чеферина. На ней этих слов нет. В общении с УЕФА мы предпочитаем прямую коммуникацию, без посредников и СМИ, при всём к ним уважении.

Какой была реакция, когда увидели эту новость? Малоизвестная газета что-то написала… Какой она может быть?» — сказал он.

Ранее Дюков сообщил, что сборная России по футболу сыграет с командой Камеруна 12 октября.