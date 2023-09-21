Дюков: занимался футболом в одной из заводских команд Петербурга

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, занимался ли футболом в детстве.

«Да, наверное, как и все мальчишки. Я занимался футболом в одной из заводских команд Санкт-Петербурга. Увы, у этого предприятия более нет футбольных полей и команды.

Участвовал ли в подобных турнирах, будучи подростком? Да, конечно. Возможно, те турниры были несколько иными, но они проводились. Даже в возрасте 10—11 лет мы играли в формате 11 × 11. Нынешний формат 6 × 6, мне кажется, более подходящий», — заявил Дюков.

Президент РФС также ответил, на какой позиции он выступал.

«Левый или правый крайний полузащитник. Как Юрий Жирков? Можно сказать и так (смеётся)», — сказал он.

Ранее Дюков высказался об открытии Школьной футбольной лиги.