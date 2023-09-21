Каминский заявил, что призывает Латыпова готовиться к Олимпиаде в Милане
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«2026 год. Олимпийские игры в Милане. Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать. Понятно, что никто не предскажет, как будет развиваться ситуация дальше. Но в любом случае должна быть цель. А надежда… Она умирает последней», — заявил Каминский в интервью RT.
Ранее Каминский рассказал, что разбирает на семинарах гонку Крюкова на чемпионате мира в Фалуне.