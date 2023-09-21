Каминский заявил, что призывает Латыпова готовиться к Олимпиаде в Милане

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что призывает трёхкратного бронзового призёра Олимпиады биатлониста Эдуарда Латыпова готовиться к Олимпиаде в Милане.

«2026 год. Олимпийские игры в Милане. Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать. Понятно, что никто не предскажет, как будет развиваться ситуация дальше. Но в любом случае должна быть цель. А надежда… Она умирает последней», — заявил Каминский в интервью RT.

Ранее Каминский рассказал, что разбирает на семинарах гонку Крюкова на чемпионате мира в Фалуне.