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Каминский заявил, что призывает Латыпова готовиться к Олимпиаде в Милане

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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что призывает трёхкратного бронзового призёра Олимпиады биатлониста Эдуарда Латыпова готовиться к Олимпиаде в Милане.
Каминский заявил, что призывает Латыпова готовиться к Олимпиаде в Милане
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

«2026 год. Олимпийские игры в Милане. Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать. Понятно, что никто не предскажет, как будет развиваться ситуация дальше. Но в любом случае должна быть цель. А надежда… Она умирает последней», — заявил Каминский в интервью RT.

Ранее Каминский рассказал, что разбирает на семинарах гонку Крюкова на чемпионате мира в Фалуне.

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