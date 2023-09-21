Каминский рассказал, что разбирает на семинарах гонку Крюкова на чемпионате мира в Фалуне

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что разбирает на семинарах гонку Никиты Крюкова на чемпионате мира в Фалуне.

«Когда я провожу семинары по спринту, всегда этот старт вспоминаю. Накануне финального забега мы с Никитой договорились, что я, как обычно, займу на трассе ключевую точку, и в ходе гонки буду подсказывать, в какую лыжню лучше встать. Соответственно, перед одним из поворотов Крюков, исходя из нашей тактики, становится в крайнюю правую лыжню и по ней идёт в подъём. С позиции тактики это было наиболее оптимальным решением. Но потом Никита зачем-то перескочил в спину рядом идущего спортсмена. И тем самым выпустил вперёд Петера Нортуга, идущего за ним. Разумеется, Нортуг тут же сделал ускорение, на следующем подъёме оторвался ещё сильнее, и вопрос по золотой медали был решён. А Никите пришлось выбираться с последнего места.

На финишную прямую Никита выехал пятым, с отрывом от четвёртого, догнал, обошёл его, догнал третьего. Но встал в лыжню за канадцем Харви, который шёл вторым, а надо было перестроиться в соседнюю. Ну а далее не получилось полноценно сделать финишную разножку: Никита упёрся своей лыжей в ботинок впереди идущего канадца и в итоге остался без медали.

Есть пример другого порядка, когда Крюков выиграл в Стокгольме королевский спринт в 2016-м. Там он долго шёл последним, но, как только возникла дырка, тут же в неё сунулся — пятый. Перед финишной прямой снова возникла аналогичная ситуация. Сунулся — четвёртый. Изначально отрыв был огромный, по понятиям спринта. Но именно на том снежном покрове технически Крюков остался единственным, кто сумел выстроить гонку идеально. В итоге по ходу гонки он и сил сэкономил, а на финише как мимо пустого сарая мимо соперников проехал», — заявил Каминский в интервью RT.

Ранее Каминский заявил, что перестал обижаться на подопечных, покинувших его группу.