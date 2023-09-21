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Каминский заявил, что перестал обижаться на подопечных, покинувших его группу

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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что не держит обиды на спортсменов, которые покинули его группу.
Каминский заявил, что перестал обижаться на подопечных, покинувших его группу
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Здесь я вижу другую проблему, которую назвал бы проблемой всего нашего биатлона. Заключается она в… ну, скажем так, в поисках методики, что ли. Причём методику ищут не тренеры, которые должны её искать, а сами спортсмены. Они же начинают решать, подходит им то, что предлагает тренер, или нет. С позиции того, что касалось методик функциональной подготовки в нашей группе, проблем как раз не было, нарекания со стороны тех, кто ушёл, касались стрелковой работы. Будет ли сейчас лучше — не знаю. По первым стартам трудно делать какие-то далекоидущие выводы. 

Что касается моих личных чувств по этому поводу, я уже не в том возрасте, чтобы обижаться на спортсменов. С одной стороны, их можно понять. С другой — я довольно отчётливо оцениваю свои возможности: что могу дать спортсменам, а что не могу», — заявил Каминский в интервью RT.

Он также подчеркнул, что ему было обидно из-за ухода Даниила Серохвостова.

«Мне очень хотелось сделать из этого парня спортсмена, который на равных конкурировал бы с Йоханнесом Бё. Но ведь и у Карима Халили в олимпийском сезоне произошёл достаточно неплохой прирост скорости. Я привык ориентироваться на цифры-факты, а они говорили о том, что и Серохвостов, и Халили за время работы в нашей группе в стрелковой части тоже прибавили. Например, Карим после ноябрьско-декабрьского периода Кубка мира, а это девять личных гонок (!), по стрелковым показателям находился на очень высоком для него пятом месте. Здесь, скорее, важен другой вопрос: чего хотят спортсмены. К сожалению, часто они ищут комфорт, которого я не обещаю в группе. Я не знаю, как, работая в комфортном состоянии, достигать высоких результатов», — добавил Каминский.

Ранее Каминский высказал мнение, что уход биатлонистов на самоподготовку связан с профессиональным выгоранием.

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