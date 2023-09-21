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Каминский считает, что уход биатлонистов на самоподготовку связан с профессиональным выгоранием

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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, что уход биатлонистов на самоподготовку связан с профессиональным выгоранием.
Каминский считает, что уход биатлонистов на самоподготовку связан с профессиональным выгоранием
  • Gettyimages.ru
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«Действительно, спортсмены устают. Психологи же не просто так называют это состояние выгоранием. К тому же, когда меняются тренеры, под каждого приходится подстраиваться, с каждым находить какой-то контакт. Мы на эту тему с Крюковым разговаривали в последние годы нашего сотрудничества. Для меня уже было очевидно, что после Олимпиады в Пхёнчхане я заканчиваю работать в сборной команде, поскольку грядёт упразднение спринтерской группы. И я предложил Никите: мол, если хочешь, поменяй тренера», — заявил Каминский в интервью RT.

Он также ответил на вопрос касательно ухода Алексея Петухова, Антона Гафарова и Александра Панжинского.

«Потом почти все они вернулись, кстати. Никита же на моё предложение отреагировал очень здраво. Спросил: какой смысл? Ну да, можно найти нового специалиста, под которого придётся подстраиваться, перестраивать привычную работу, какие-то собственные взгляды. Но всё это вряд ли даст желаемый эффект. Видимо, он уже тогда понимал что-то, что не понимали другие», — добавил Каминский.

Ранее Каминский прокомментировал результаты гонки преследования у мужчин на первом этапе Кубка Содружества.

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