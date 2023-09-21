Попова — о Косторной и Кунице: ребята справились с задачей на контрольных прокатах

Хореограф Бетина Попова рассказала, что фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница справились с задачей на контрольных прокатах.

«То, как они готовы на сегодняшний день, вы видели на контрольных прокатах. Всё хорошо, рабочие моменты. Мы остались довольны прокатами, хорошо, что дебют случился. Ребята справились с задачей», — цитирует Попову «Матч ТВ».

Спортсмены примут участие во втором этапе в Омске (20—23 октября) и в шестом этапе в Москве (24—27 ноября).

С прошлого года Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная пошутила, что может выступить в трёх дисциплинах.