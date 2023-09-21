Попова — о Косторной и Кунице: ребята справились с задачей на контрольных прокатах
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«То, как они готовы на сегодняшний день, вы видели на контрольных прокатах. Всё хорошо, рабочие моменты. Мы остались довольны прокатами, хорошо, что дебют случился. Ребята справились с задачей», — цитирует Попову «Матч ТВ».
Спортсмены примут участие во втором этапе в Омске (20—23 октября) и в шестом этапе в Москве (24—27 ноября).
С прошлого года Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.
Ранее Косторная пошутила, что может выступить в трёх дисциплинах.