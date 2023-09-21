LaSexta: Федерация футбола Испании проведёт выборы президента в 2024 году
- AFP
- © Pierre-Philippe MARCOU
Как сообщает LaSexta, выборы президента организации состоятся в I квартале 2024 года.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.
Ранее сообщалось, что футболистки сборной Испании прекратили бойкот.