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LaSexta: Федерация футбола Испании проведёт выборы президента в 2024 году

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Стало известно, когда Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует провести выборы нового президента.
LaSexta: Федерация футбола Испании проведёт выборы президента в 2024 году
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

Как сообщает LaSexta, выборы президента организации состоятся в I квартале 2024 года.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Ранее сообщалось, что футболистки сборной Испании прекратили бойкот.

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