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Адамов: однажды я пропустил пост — в таком случае надо помочь бедной семье

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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о соблюдении мусульманского поста.
Адамов: однажды я пропустил пост — в таком случае надо помочь бедной семье
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Всё. Верующий человек должен следовать всему, что написано в Коране. Настоящий мусульманин должен быть воспитан и вести себя правильно. Всегда держу пост, но однажды пришлось пропустить. В таком случае мусульманин должен накормить бедную семью или помочь ей материально. Через маму отправил им деньги», — приводит слова Адамова Sport24.

Адамов является воспитанником «Ахмата». Он выступал за команду до января 2021 года, после чего перешёл в «Урал», а затем в «Зенит».

Всего за петербургский клуб футболист сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

1 августа Адамов перешёл в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее Адамов поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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