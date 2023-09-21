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Горбачёва — о контрольных прокатах: счастлива быть частью команды лучших фигуристов мира

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Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что мечтала о выступлении на контрольных прокатах с лета 2022 года.
Горбачёва — о контрольных прокатах: счастлива быть частью команды лучших фигуристов мира
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я мечтала об этом ещё с прошлого лета и не могу передать словами, как счастлива быть здесь! Быть частью сильной и красивой команды — команды лучших фигуристов мира. Большое спасибо всем тренерам и специалистам за мою подготовку и, конечно же, ФФККР за этот чудесный праздник», — написала Горбачёва в социальных сетях.

Контрольные прокаты прошли 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Фигуристы представили короткие и произвольные программы.

Горбачёва исполнила произвольную программу под музыку из сериала «Ход королевы» и с шахматной фигурой на спине костюма.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. Спустя сутки полицейские обнаружили фигуристку в кинотеатре одного из торговых центров.

Ранее Горбачёва рассказала, что в течение сезона в произвольной программе планирует выполнять два четверных сальхова.

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