Адамов рассказал, как Кадыров в шутку ударил его в живот во время застолья

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал о первой встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Когда ещё играл за молодёжку «Ахмата», в 2018 году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет — пригласил основную команду и молодёжную. Когда я подошёл с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого (смеётся)», — приводит слова Адамова Sport24.

Адамов является воспитанником «Ахмата». Он выступал за команду до января 2021 года, после чего перешёл в «Урал», а затем в «Зенит».

Всего за петербургский клуб футболист сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

1 августа Адамов перешёл в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее Адамов поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.