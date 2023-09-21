Хрюнов сообщил, что Емельяненко может провести реванш с Кокляевым в ноябре

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец Александр Емельяненко может провести реванш с Михаилом Кокляевым в ноябре по правилам бокса.

«Александр может в ноябре провести боксёрский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника Кокляева», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Первый поединок прошёл в ноябре 2019 года и завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко может заменить брата в бою против Майка Тайсона.