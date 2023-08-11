Александр Емельяненко может заменить брата в бою против Майка Тайсона

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может заменить брата Фёдора в бою против американца Майка Тайсона.

«Сказал, что, если у Фёдора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме», — приводит слова Хрюнова РИА Новости.

На счету 46-летнего россиянина 40 побед и семь поражений в MMA. Емельяненко за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

У 57-летнего американца 50 побед и шесть поражений.

Ранее тренер Емельяненко заявил, что россиянину будет сложно готовиться к бою с Тайсоном.