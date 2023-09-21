Феликс: я не смог адаптироваться к идеям Симеоне и «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс рассказал, что ему было трудно адаптироваться под идеи главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Если что-то идёт не так, нужно менять команду. Я попробовал в «Челси», сейчас я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался делать всё возможное», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

1 сентября «Барселона» объявила о трансфере нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды.

В январе португалец перешёл в «Челси» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Он забил четыре мяча в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее «Барселона» забила пять безответных мячей «Антверпену» в матче Лиги чемпионов.