Тренер «Интер Майами»: Месси — главный герой, а мы актёры второго плана

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино, комментируя победу над «Торонто» в Профессиональной футбольной лиге (МЛС), рассказал о лидерской роли нападающего и капитана команды Лионеля Месси.

«Игрокам, которые являются товарищами лучшего футболиста мира, приятно осознавать, что они могут побеждать и без него. Месси — главный герой, а мы актёры второго плана», — приводит слова Мартино Telemundo Deportes.

Тренер заявил, что команде очень важно проводить такие встречи.

«Мы набрали десять очков из 12 возможных, но нам ещё далеко до плей-офф», — сказал он.

36-летний аргентинец был заменён на 37-й минуте встречи при счёте 0:0. Игра завершилась победой «Интер Майами» — 4:0.

Главный Мартино назвал усталость причиной ранней замены Месси в матче с «Торонто».