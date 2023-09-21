Главный тренер «Интер Майами» назвал причину ранней замены Месси в матче МЛС
- AP
«Месси и Альба посчитали, что готовы играть, но усталость взяла верх и они почувствовали дискомфорт. Мы не думаем, что там что-то серьёзное с точки зрения травм», — заявил тренер после матча.
Он добавил, что оба игрока пропустят игру с «Орландо», которая состоится 25 сентября.
Жорди Альба покинул поле на 35-й минуте, а Месси — на 37-й. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «Интер Майами».
Ранее сообщалось, что Месси оскорблял Витинью на тренировке ПСЖ.