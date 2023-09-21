Ван Дейк: «Ливерпуль» не заслуживал Лигу чемпионов, он заслужил Лигу Европы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал выступление своей команды в Лиге Европы УЕФА.

«До самого конца мы хотели попасть в Лигу чемпионов, но мы этого не заслуживали. Мы заслужили Лигу Европы. И мы отдадим всё, что у нас есть, мы хотим выиграть её», — цитирует игрока сайт УЕФА.

В первом туре группового этапа Лиги Европы подопечные Юргена Клоппа сыграют с ЛАСКом. Встреча пройдёт 21 сентября. Начало — в 19:45 мск.

Ранее Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии.