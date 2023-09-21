Сидаков — о финале ЧМ-2023: верил в свою победу и шёл до конца
- РИА Новости
«У нас утром было взвешивание, и нужно было поддерживать нужный вес. Считай, что ты не восстанавливаешься ночью. Но я верил в свою победу и шёл до конца. С Божьей помощью всё получилось», — цитирует Сидакова «Чемпионат».
Россиянин одержал победу над американцем в весовой категории до 74 кг.
Счёт противостояния — 10:7 в пользу Сидакова. Он завоевал второе золото для России на этом мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что американский борец не пожал руку Сидакову после поражения в финале чемпионата мира.