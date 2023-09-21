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Сидаков — о финале ЧМ-2023: верил в свою победу и шёл до конца

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков прокомментировал свою победу в финале чемпионата мира — 2023 в Белграде (Сербия) над американцем Кайлом Дэйком.
Сидаков — о финале ЧМ-2023: верил в свою победу и шёл до конца
  • РИА Новости

«У нас утром было взвешивание, и нужно было поддерживать нужный вес. Считай, что ты не восстанавливаешься ночью. Но я верил в свою победу и шёл до конца. С Божьей помощью всё получилось», — цитирует Сидакова «Чемпионат».

Россиянин одержал победу над американцем в весовой категории до 74 кг. 

Счёт противостояния — 10:7 в пользу Сидакова. Он завоевал второе золото для России на этом мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что американский борец не пожал руку Сидакову после поражения в финале чемпионата мира.

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