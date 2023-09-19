Американский борец не пожал руку Сидакову после поражения в финале чемпионата мира

Российский борец Заурбек Сидаков прокомментировал поведение соперника по финалу на чемпионате мира в Белграде Кайла Дэйка из США.

«Уважаю всех своих соперников. Американец неуважительно ко мне относился. После схватки он не пожал мне руку», — цитирует Сидакова «Матч ТВ».

Россиянин одержал победу над американцем в весовой категории до 74 кг.

Счёт противостояния — 10-7 в пользу Сидакова. Он завоевал второе золото для России на этом мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Заур Угуев проиграл поединок за бронзу чемпионата мира.