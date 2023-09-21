Тухель оценил игру Кейна против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру нападающего команды Гарри Кейна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед».

«Он выполнял иную функцию, находясь в полупозиции. От него требовалось отходить назад и ассистировать, используя скоростные качества команды на флангах», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу мюнхенской команды. Кейн забил гол с пенальти на 53-й минуте.

Таким образом, «Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.

Ранее сообщалось, что Андре Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.