УЕФА наказал сборную Румынии за баннер в поддержку Сербии во время матча квалификации к чемпионату Европы — 2024 с командой Косова.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборная проведёт без зрителей следующий домашний матч отбора Евро. Также было принято решение оштрафовать Федерацию футбола Румынии на €40 тыс.

Напомним, что румынские болельщики во время матча вывесили баннер «Косово — это Сербия», что привело к остановке игры почти на час. Часть косовских болельщиков покинула стадион.

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее Федерация футбола Румынии осудила фанатов за баннер в поддержку Сербии.