Тен Хаг — о поражении в ЛЧ: когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Присутствует разочарование, мы должны сохранять концентрацию. Когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко. Сейчас такой период, когда многое работает против нас», — приводит слова тен Хага BBC со ссылкой на TNT Sports.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Баварии». «Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.

Ранее Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.