Тен Хаг — о поражении в ЛЧ: когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко
«Присутствует разочарование, мы должны сохранять концентрацию. Когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко. Сейчас такой период, когда многое работает против нас», — приводит слова тен Хага BBC со ссылкой на TNT Sports.
Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Баварии». «Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.
Ранее Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.