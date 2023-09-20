Билялетдинов не считает Галактионова виновным в неудачах «Локомотива» в нынешнем сезоне

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал последние результаты железнодорожников после их поражения в матче группового этапа Кубка России от «Урала».

«Как мне кажется, «Локомотив» обладает действительно хорошо подобранной и сыгранной командой. Не сказал бы, что у неё есть откровенные слабости. Важно понимать, что не всегда удаётся быстро вывести футболистов на пик. Если два или три игрока находятся в лучших кондициях — это ещё не весь стартовый состав. Считаю, что временами железнодорожники хорошо комбинируют на скорости, но пока у наставника не получается привить им умение играть на результат», — заявил Билялетдинов RT.

Также он считает, что Михаилу Галактионову необходимо дать время и оказать поддержку.

«Галактионов работает с теми ресурсами, которые у него сейчас есть, повторюсь: тут важно терпение. Он в процессе воспитания команды, которая должна бороться за высокие места. Взять хотя бы Тимура Сулейманова. Хоть он и во всех смыслах свой человек, но и ему надо обучиться и интегрироваться в коллектив, чтобы раскрыть свои лучшие качества», — сказал Билялетдинов.

Ранее сообщалось, что Смородская считает тренера Галактионова виновным в неудачах «Локомотива».