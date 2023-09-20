Осинькин: увезём Ушакова в Самару, если состояние после сотрясения улучшится

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии форварда Егора Ушакова, получившего сотрясение головного мозга в игре с «Балтикой».

«Егор пока остался в Калининграде. Завтра посмотрим его состояние. Если оно улучшится, то разрешат его перевезти в Самару», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

20-летний игрок столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменён на 19-й минуте встречи. Встреча на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что нападающий Павел Мелёшин получил небольшое повреждение в матче Кубка России по футболу с нижегородским «Пари НН».