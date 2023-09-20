Колосков назвал Ромащенко тренером с хорошим потенциалом
- РИА Новости
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«У Ромащенко хороший потенциал. Он сам был футболистом высокого уровня, прошёл большую школу рядом со Станиславом Черчесовым. Хорошо его знаю, это цельный и упорный человек, знающий специфику работы тренера», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2).
Санкт-петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занимает третью строчку (четыре).
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Ахматом».