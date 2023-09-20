Колосков назвал Ромащенко тренером с хорошим потенциалом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил хороший потенциал главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко.

«У Ромащенко хороший потенциал. Он сам был футболистом высокого уровня, прошёл большую школу рядом со Станиславом Черчесовым. Хорошо его знаю, это цельный и упорный человек, знающий специфику работы тренера», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2).

Санкт-петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занимает третью строчку (четыре).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Ахматом».