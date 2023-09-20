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Колосков назвал Ромащенко тренером с хорошим потенциалом

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил хороший потенциал главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко.
Колосков назвал Ромащенко тренером с хорошим потенциалом
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У Ромащенко хороший потенциал. Он сам был футболистом высокого уровня, прошёл большую школу рядом со Станиславом Черчесовым. Хорошо его знаю, это цельный и упорный человек, знающий специфику работы тренера», — цитирует Колоскова РИА Новости. 

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2). 

Санкт-петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занимает третью строчку (четыре).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Ахматом».

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