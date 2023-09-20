Семак о матче с «Ахматом»: приятно смотреть игру с таким количеством голов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» по пенальти в матче четвёртого тура Кубка России с «Ахматом».

«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2).

Санкт-петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занимает третью строчку (четыре).

Ранее главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении команды от «Зенита».