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Семак о матче с «Ахматом»: приятно смотреть игру с таким количеством голов

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» по пенальти в матче четвёртого тура Кубка России с «Ахматом».
Семак о матче с «Ахматом»: приятно смотреть игру с таким количеством голов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать», — цитирует Семака «Матч ТВ»

Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (4:2). 

Санкт-петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занимает третью строчку (четыре).

Ранее главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении команды от «Зенита». 

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