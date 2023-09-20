Защитник «Оренбурга» Гойкович намерен провести будущий отпуск в России

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о намерении провести будущий отпуск в России.

«Сейчас очень хочу в Питер, это один из красивейших и культурных городов, где много музеев и достопримечательностей. Также бы хотелось получше узнать Казань — очень красивый город со своей культурой», — цитирует Гойковича Sport24.

28-летний игрок подписал контракт с «Оренбургом» в 2020 году. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Всего за оренбургский клуб в сезоне-2023/24 футболист из Боснии и Герцеговины провёл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Гойкович рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.