Боброва: мне казалось, от Валиевой ничего нового не будет

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Екатерина Боброва оценила выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Камила Валиева с короткой программой — пять с плюсом. Это красное платье, она такая раскрепощённая. Я не ждала ничего от неё в этом сезоне, но я очень рада, что она выходит в сезон, я буду ждать соперничества, мне кажется, она сможет его навязать», — цитирует Боброву «Чемпионат».

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red в красном платье.

Ранее адвокат Александр Добровинский прокомментировал дело о нарушении антидопинговых правил с участием Валиевой, слушание по которому пройдёт на следующей неделе в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.