УЕФА следит за ситуацией в Карабахе в преддверии матча Лиги Европы

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что поддерживают постоянную связь с представителями азербайджанского «Карабаха» в преддверии матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с норвежским «Мольде».

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», — цитирует представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

Матч первого тура группы Н «Карабах» — «Мольде» пройдёт 21 сентября в Баку. Игра на стадионе имени Тофика Бахрамова начнётся в 19:45 мск.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.