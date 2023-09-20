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Третьяк не связывает неудачный старт ЦСКА в сезоне с делом Федотова

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не считает, что московский ЦСКА потерял много очков на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 из-за дисциплинарных санкций в отношении голкипера Ивана Федотова.
Третьяк не связывает неудачный старт ЦСКА в сезоне с делом Федотова
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Если ЦСКА забивает одну шайбу, то при чём тут вратарь? Вратарь имеет право на ошибку, я в своё время имел право даже на две ошибки, потому что я знал, что Валерий Харламов и Борис Михайлов точно забьют три шайбы», — цитирует Третьяка ТАСС.

Трёхкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что армейской команде надо постараться повысить результативность.

«Надо забивать, тогда и легче играть станет», — цитирует Третьяка ТАСС.

Действующие чемпионы КХЛ в восьми матчах набрали семь очков. Армейцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Федотов сыграл в КХЛ сезона-2023/24 уже восемь матчей.

ФХР в августе запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря, который не вернулся в расположение клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». Также Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы.

Ранее Люк Тардиф заявил, что ФХР, ЦСКА и Федотов нарушают трансферные правила IIHF.

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